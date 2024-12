Acea, 'target auto 2035? La priorità è evitare multe nel 2025'

Per Acea la "priorità più urgente è rivedere" gli obiettivi al 2025 delle norme Ue sul taglio delle emissioni di CO2 per le nuove auto, "per avere la certezza da parte della Commissione europea che" le case automobilistiche non siano costrette a pagare multe che potrebbero costare fino a 15 miliardi di euro. A quel punto potremmo sederci con le autorità e discutere di come fare per arrivare al target del 2035". Lo ha detto il presidente dell'Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea), Luca de Meo, in conferenza stampa a Bruxelles. "Ora più che mai l'Unione europea deve agire insieme, dobbiamo abbandonare l'idea di agire solo in termini di multe e scadenze e dare invece vita a un approccio robusto, a una strategia di flessibilità" per l'automotive "che ci consenta di gestire la transizione" all'elettrico. "Multe e scadenze spesso non funzionano" e hanno l'effetto di "bloccare molte risorse affinché" i costruttori "possano pagarle", ha sottolineato.



Acea, 'il ritorno di Stellantis da noi è un segnale forte'

"L'industria dell'automotive deve rimanere unita di fronte alla crisi. Sono molto felice di sentire che Stellantis abbia deciso di rientrare nell'Acea: è un segnale molto forte. Questa organizzazione è dalla parte giusta della storia". Lo ha detto Luca de Meo, presidente dell'Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea), in conferenza stampa a Bruxelles, evidenziando che uno dei grandi problemi del comparto è legato al fatto che l'industria automotive "non è stata ascoltata per anni".

