A Napoli una sfilata di Nuova Lancia Ypsilon in città

E' stato un fine settimana all'insegna dell'eleganza in salsa mediterranea, quella di Nuova Lancia Ypsilon che nei giorni scorsi ha portato il suo roadshow sul lungomare di Napoli. La quarta tappa del roadshow della Nuova Lancia Ypsilon ha infatti visto dieci Ypsilon sfilare da Castel dell'Ovo al Maschio Angioino, passando per i quartieri di Chiaia e Vomero.

Il tour ha poi toccato anche Piazza del Plebiscito, cuore della cultura e della storia napoletana, oltre al quartiere Centro Direzionale, simbolo della modernità e dell'innovazione di Napoli. "Siamo estremamente orgogliosi del successo della Nuova Lancia Ypsilon a Napoli - ha commentato Luca Napolitano, Ceo del marchio Lancia - perché è una città che rappresenta il cuore pulsante della cultura e della storia italiana e che ha accolto con entusiasmo il nostro modello".

La Nuova Lancia Ypsilon ha poi attraversato Via Toledo, con le sue boutique e le caratteristiche vetrine, luogo dove la moda e l'eleganza italiana si incontrano. Infine, il tour della Nuova Ypsilon a Napoli ha toccato il quartiere Vomero, noto per la sua vivace atmosfera, le eleganti strade pedonali e le sue vedute mozzafiato.

Il quartiere del Vomero è stata anche l'occasione per mettere alla prova la maneggevolezza e alla dinamica di guida della Nuova Ypsilon, affrontando le curve e le pendenze tipiche della zona della città.

Fino al 31 dicembre, la promozione in atto consente di mettersi subito al volante della Nuova Ypsilon Ibrida con una rata mensile di 200 euro per 48 mesi. In alternativa, la Nuova Ypsilon Elettrica è disponibile a 200 euro per 36 mesi.



