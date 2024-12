Suzuki Challenge 2024 all'insegna della competizione

Si è chiusa con il Raid of the Champions un'altra stagione del Suzuki Challenge 2024, tra gare impegnative e competitività del trofeo. L'edizione numero venticinque del monomarca era cominciata a marzo con le sfide del 14° Italian Baja di Primavera.

Al round di apertura è seguito l'appuntamento al 2° Baja del Colline Metallifere in Toscana all'inizio di maggio e poi l'Italian Baja 2024, che ha accolto anche i protagonisti del FIA European Bajas Cup. Dopo la pausa estiva, i protagonisti del Suzuki Challenge sono tornati nuovamente in terra friulana per prender parte all'inedito Baja dello Stella prima di volare in Sardegna al 5° Baja Vermentino - Terre di Gallura e infine in Ungheria per le sfide del Raid of the Champions, atto finale della stagione.

Tutte le cinque gare hanno portato la firma di Alfio Bordonaro, protagonista del 2024, che si è aggiudicato il monomarca promosso dalla casa di Hamamatsu per il terzo anno consecutivo, dopo i successi ottenuti nel 2022 e 2023, oltre al secondo posto nel Campionato Italiano Cross Country e SSV, con un totale di 429 punti solo dietro a Manuele Mengozzi, vincitore della serie tricolore.

Hanno poi terminato nella top ten finale del campionato anche Gianluca Morra, quarto assoluto e primo tra i veicoli di Gruppo T2 sul Suzuki Grand Vitara che ha condiviso con Stefano Tironi, assieme al quale ha ottenuto la piazza d'argento nel Challenge davanti a Lorenzo Codecà, terzo nel trofeo a 4,5 punti e settimo nella graduatoria dell'italiano alle spalle di Emilio Ferroni, che invece ha chiuso quinto nel monomarca.

"La soddisfazione - ha commentato Massimo Nicoletti, titolare di Emmetre Racing e responsabile squadra corse di Suzuki che cura la parte tecnico-organizzativa del trofeo - nasce dal fatto che abbiamo finito il nostro quarto di secolo e ci apprestiamo ad organizzare la ventiseiesima edizione: un record assoluto per un campionato monomarca".



