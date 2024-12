Stellantis premia i diplomati figli di dipendenti di 22 paesi

Stellantis ha concluso il suo terzo programma Student Awards su scala globale, assegnando a oltre 660 neodiplomati delle scuole superiori e delle università, figli dei dipendenti provenienti da 22 paesi, un premio in denaro durante una cerimonia online. Il programma di formazione ha la durata di un anno. Dalla sua nascita in Italia nel 1996, il programma ha premiato quasi 16.000 studenti a livello globale con premi in denaro.

"Negli ultimi 28 anni, gli Student Awards hanno celebrato migliaia di studenti appassionati. Siamo rimasti piacevolmente colpiti dai lavori presentati quest'anno e ringraziamo i nostri studenti per i loro preziosi contributi. Stellantis continua a promuovere la formazione continua. Assegnare risorse a questa generazione di talenti garantisce la creatività e l'agilità necessarie per un futuro sostenibile" ha commentato il presidente di Stellantis, John Elkann che ha visitato alcune delle sedi principali di Stellantis: Auburn Hills, Modena e infine Vélizy, in Francia, proprio durante la cerimonia di premiazione degli Awards.. "La formazione continua è alla base dell'innovazione e della crescita. Per Stellantis, gli Student Awards rappresentano un programma di grande valore" ha aggiunto Xavier Chéreau, Human Resources and Heritage.

Quest'anno il 46% dei vincitori del premio si è candidato per il secondo riconoscimento, il Sergio Marchionne Award of Excellence, che premia i sei vincitori regionali che hanno dimostrato la loro passione per contribuire a un futuro migliore.



