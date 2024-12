Rolls-Royce accoglie a Goodwood la Principessa Reale

Festeggiamenti "reali" per Rolls-Royce, casa automobilistica britannica, che per il 120° anniversario dalla fondazione da parte di Charles Stewart Rolls ed Henry Royce, accoglie per la prima volta Sua Altezza Reale Anna, la Principessa Reale.



"Siamo onorati di accogliere Sua Altezza Reale la Principessa Reale nella Casa di Rolls-Royce a Goodwood come parte delle celebrazioni per il nostro 120° anniversario quest'anno. Sua Altezza Reale compie la sua prima visita a Goodwood in un momento cruciale della nostra storia, mentre intraprendiamo il più grande investimento nelle nostre strutture e capacità produttive dalla nostra apertura qui nel 2003" ha dichiarato Chris Brownridge, Amministratore Delegato di Rolls-Royce Motor Cars proseguendo:"Attraverso incontri con una vasta gamma di colleghi (tra cui artigiani di livello mondiale e la nuova generazione di talenti rappresentata dai nostri apprendisti) siamo stati lieti di avere l'opportunità di mostrare a Sua Altezza Reale chi siamo, cosa facciamo e il nostro immenso contributo alle economie locali, regionali e nazionali. Siamo orgogliosi di continuare la relazione che Rolls-Royce Motor Cars ha avuto con la Famiglia Reale per decenni".

La casa automobilistica britannica sta vivendo un momento di strategico per il suo futuro che abbraccia anche l'ampliamento dello stabilimento di Goodwood, primo grande cambiamento nell'impronta fisica e nelle strutture della Casa di Rolls-Royce dal suo ingresso in funzione nel 2003.

Il progetto è cruciale per la sostenibilità e la prosperità a lungo termine dell'azienda: oltre 2.500 persone lavorano nella Casa di Rolls-Royce a Goodwood e l'azienda sostiene oltre 7.500 posti di lavoro nella sua filiera. Uno studio del 2023 della London School of Economics ha rilevato che Rolls-Royce contribuisce ogni anno all'economia del Regno Unito con più di mezzo miliardo di sterline, di cui un quinto viene generato localmente a Chichester e nel West Sussex.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA