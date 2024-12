Proseguono le attività dei 'Nuova Ypsilon Experience Days' che portano la nuova arrivata di casa Lancia nelle città italiane. Inaugurato all'inizio del mese di dicembre, l'attività che ha per protagonista la Nuova Ypsilon, si svolge in piazze, luoghi d'arte, borghi storici e locali di tendenza di tutta Italia.

Se già nei primi appuntamenti sono stati oltre 1200 i partecipanti, che hanno avuto modo di presenziare attivamente alle esposizioni a cielo aperto legate agli 'Experience Days', riuscendo a provare la vettura e scoprendone tutte le caratteristiche, anche il prossimo weekend le nuove Ypsilon torneranno in scena.

L'iniziativa vede la partecipazione attiva delle 160 Case Lancia dislocate sul territorio italiano che, per l'occasione, allestiscono un'area espositiva dedicata e brandizzata Lancia attorno ad un esemplare della Nuova Ypsilon.

La vettura, disponibile anche per il test drive nelle versioni ibride ed elettriche, risulta così immersa in un'atmosfera pre-natalizia che rimanda alla sensazione di accoglienza tipica di una casa italiana. Prosegue parallelamente anche l'offerta finanziaria legata al modello, che fino al 31 dicembre consente di mettersi subito al volante della Nuova Ypsilon Ibrida con una rata mensile di 200 euro per 48 mesi.

In alternativa, la Nuova Ypsilon Elettrica è disponibile a 200 euro per 36 mesi. In entrambi i casi, il primo pagamento avverrà dopo 90 giorni. Al termine del finanziamento, il cliente può scegliere se sostituire, tenere o restituire il veicolo.





