Primo meeting delle associazioni dei dealer europei Stellantis

Questa settimana si è svolto ad Amsterdam il primo meeting delle associazioni dei dealer Stellantis, con 110 partecipanti da 20 Paesi europei.

L'obiettivo principale era quello di definire le priorità per il 2025, sia nel settore delle vendite sia dell'after sales.

Jean-Philippe Imparato, responsabile per l'Europa allargata di Stellantis, ha ribadito con decisione la centralità della rete di concessionari per il progetto Stellantis: "La rete distributiva di Stellantis è fondamentale per il nostro business: siamo tutti Stellantis e solo mantenendo una collaborazione aperta e un clima di reciproca fiducia, potremo superare e vincere le sfide che ci aspettano in questo periodo di grandi cambiamenti".

Imparato si è poi concentrato sugli obiettivi organizzativi da raggiungere nel 2025, ponendo particolare enfasi sulla necessità di semplificazione e snellimento dei processi, in un'ottica di continuo sostegno alla rete dal punto di vista commerciale, finanziario e Itc. Sul piano delle vendite, gli obiettivi riguardano invece l'incremento sia della quota di mercato che dell'incidenza dei veicoli a trazione elettrica, per adeguarsi alle stringenti normative europee: un traguardo possibile anche grazie al continuo ampiamento e all'evoluzione della gamma Stellantis, in grado di offrire flessibilità e varietà di scelta senza pari. Ci troviamo davanti - ha concluso Imparato - a un futuro pieno di sfide, ma sono sicuro che con la nostra competenza e il nostro comune impegno raggiungeremo tutti i traguardi che ci siamo prefissati".

"Questa prima conferenza comune - sottolineano i presidenti delle quattro associazioni dei dealer - ha raggiunto due obiettivi allo stesso tempo: aumentare il livello di convergenza sulle attività comuni tra le associazioni e, soprattutto, gettare le basi per il 2025 insieme al top management di Stellantis Europa in uno spirito nuovo e collaborativo. Siamo pronti ad affrontare il 2025 e fiduciosi nella partnership con Stellantis."



