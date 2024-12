Pan (Confindustria), approccio ideologico penalizza l'automotive

Per salvare l'automotive in Europa bisogna rimettere al centro il know how delle aziende, e accantonare un approccio ideologico che rischia di uccidere la maggiore filiera europea. Lo ha detto all'ANSA il vicepresidente per l'Ue della Confindustria Stefan Pan, a Berlino, a margine di un incontro all'ambasciata italiana. "Dobbiamo tornare a un approccio che sia incentrato sulla neutralità tecnologica - ha detto rispondendo alla domanda su quale sia la ricetta per salvare il settore -. È chiaro dove vogliamo arrivare: la decarbonizzazione. Però dobbiamo poterlo fare usando il know how che le nostre aziende hanno e rimettere queste al centro. Sono convinto che questo sprigiona know how sapere, che attualmente non possono esser messe in campo perché abbiamo un approccio ideologico, che rischia di uccidere una la filiera più importante che abbiamo in Europa". "Abbiamo 14 milioni di posti di lavoro legati all'automotive - ha continuato -. Questa ha un ruolo identitario nel nostro continente. E dobbiamo renderci conto che se in altri grandi blocchi del mondo, come in Cina e Usa, le regole del gioco sono state cambiate dobbiamo poter reagire mettendo al centro la reciprocità. Dove ci si attiene a regole comuni, valgono le regole comuni. Ma dove non vengono più mantenute dobbiamo difendere i nostri interessi".



