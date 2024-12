Operazione 'Smart', sabato in Lombardia controlli a 2800 auto

Un totale di 2.805 veicoli controllati in Lombardia attraverso l'impiego di 476 operatori di Polizia locale, con quasi 1.700 conducenti sottoposti ad alcol e drug test di cui 87 positivi, 37 patenti ritirate e 555 verbali emessi. Sono i numeri della 46esima edizione di 'Smart', il piano di servizi e controlli straordinari, serali e notturni, organizzati sabato 7 dicembre nelle province di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Pavia e Varese. L'obiettivo di questa attività, prevista con uno stanziamento da 98.000 euro della Regione Lombardia, è intensificare la presenza della Polizia locale per i controlli di Polizia stradale e sicurezza urbana in base alle indicazioni delle Prefetture competenti.

Nel fine settimana anche le forze dell'ordine hanno supportato nei controlli gli agenti di Polizia locale. A Milano, infatti, 6 operatori della Polizia hanno controllato 23 veicoli, sottoponendo i relativi conducenti ad alcol e drug test e rilevando 2 positività, con conseguente ritiro della patente di guida.

"I numeri registrati dai controlli nell'ambito del piano 'Smart' - ha commentato l'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa - sono incoraggianti e confermano l'utilità di questa iniziativa. La novità è che, oltre al controllo stradale, questa edizione è stata caratterizzata anche dal monitoraggio di locali e di persone con esiti significati. Sono stati controllati, infatti, 943 soggetti in zone adiacenti alle stazioni ferroviarie, oltre che nei parchi e nei centri storici cittadini e 89 attività commerciali.

È un ulteriore segnale di vicinanza della Polizia locale ai cittadini anche nelle ore notturne del week end, un momento in cui aumenta il bisogno di sicurezza".



