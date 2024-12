La Ferrari 296 GT3 centra la vittoria numero 100 a Sepang

Con una tripletta colta in occasione della prima prova dell'Asia Le Mans Series 2024-2025, sul circuito di Sepang, la Ferrari 296 GT3 ha centrato la sue centesima vittoria dal suo debutto in gara, avvenuto nel mese di gennaio del 2023. Nello specifico, la sportiva di Maranello numero 57 del team Car Guy Racing, condotta da Yudai Uchida, Esteban Masson e dal pilota ufficiale Daniel Serra, si è imposta nella classe GT precedendo la vettura numero 51 di AF Corse su cui si sono alternati alla guida Custodio Toledo, Cédric Sbirrazzuoli, e Riccardo Agostini, e l'altra Ferrari numero 74 del Kessel Racing guidata da Dustin Blattner, Ben Tuck, e Dennis Marschall.

Tra le vittorie più importanti nella giovane carriera della 296 GT3 spicca quella maturata nella 24 Ore di Daytona con il team Risi Competizioni ed i piloti ufficiali Alessandro Pier Guidi, Davide Rigon, James Calado, e Daniel Serra. Inoltre, nel 2023 la vettura del cavallino rampante aveva trionfato nella 24 Ore del Nurburgring con il team Frikadelli Racing ed un equipaggio composto da Earl Bamber, Nicky Catsburg, David Pittard, e Felipe Fernandez Laser.

Protagonista anche nel Wec, il mondiale endurace, in configurazione LMGT3, la Ferrari 296 ha colto 2 successi nelle ultime 2 prove del 2024 con le vetture numero 54 e 55.

Nell'ultimo anno la 296 GT3 ha maturato 8 titoli piloti e 5 di team nelle varie serie a cui ha preso parte, un bottino che sale a 12 titoli piloti e 8 a squadre a partire dal debutto.



