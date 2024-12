Salvini, 'fuorilegge dal 2035 auto benzina e diesel è follia'

"Tanti Paesi europei stanno sostenendo le tesi, che prima erano solo della Lega e solo italiane, in nome della libertà di scelta: se uno vuole l'auto elettrica che oggi costa e inquina di più la compra, ma mettere fuorilegge dal 2035 le auto a benzina e a diesel è una follia". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini.

"Spero che quella che era una minoranza, eravamo da soli, possa diventare presto maggioranza. Ancora ieri mi spiace aver sentito il collega francese, che vive sulla luna, dire che va tutto bene e che andiamo avanti con il solo elettrico.

Probabilmente non si accorge che stanno licenziando migliaia di operai. Stamattina sono arrivate cento lettere di licenziamento a operai italiani che lavoravano per Stellantis perché il mercato dell'elettrico è fermo", aggiunge Salvini rispondendo a una domanda sulla crisi del settore auto a margine di un sopralluogo al raccordo autostradale A4-Valtrompia a Concesio (Brescia).



'Nel 2028 pronta l'autostrada della Valtrompia'

"Per l'inizio del 2028 l'autostrada della Valtrompia sarà pronta". Lo ha annunciato il ministro Matteo Salvini, in visita ai cantieri di Lumezzane e di Concesio, in provincia di Brescia."È raro emozionarsi per uno scavo o per una galleria, però è successo perché dopo tanti anni di progetti, attese e ritardi, finalmente si sta correndo" ha proseguito Salvini. " È una bella giornata per una delle zone più industrializzate e produttive d'Italia". Il presidente di Confindustria Brescia Franco Gussalli Beretta ha regalato a Salvini un panettone a forma di galleria che ricorda proprio l'autostrada della Valtrompia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA