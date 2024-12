Lamborghini realizza una Urus SE ispirata a Miami

Nel corso di un evento privato a Miami Beach, Lamborghini ha svelato la Urus SE Ad Personam ispirata alla città di Miami. Il Suv PHEV da 800 CV in questa configurazione sfoggia dettagli che hanno richiesto 230 ore extra tra verniciatura e collaudo, rispetto al normale processo industriale, che rappresentano la quasi infinita gamma di opzioni, a livello di personalizzazione, a disposizione dei clienti della casa del toro.





Nello specifico, l'esterno presenta accenti Blu Glauco a contrasto con una combinazione di grigi e nero, per una livrea che ha lo scopo di omaggiare il mescolarsi di cultura, stile e tendenze artistiche nella città di Miami. Inoltre, lo splitter anteriore in Nero Noctis è decorato da un dettaglio Blu Glauco, mentre le calotte degli specchi bicolore in Grigio Telesto hanno una linea Blu Glauco, la tonalità utilizzata anche in alcune zone del diffusore posteriore che, di base è in Nero Noctis. Per l'abitacolo, invece, si è optato per rivestimenti in pelle unicolore soglie battitacco dedicate ed una plancia in cui spicca la scritta "MIAMI" sulla fibra di carbonio lucida.

"Con questa vera e propria opera d'arte, abbiamo creato la livrea più sofisticata che si sia mai vista su Urus - ha dichiarato Mitja Borkert, design director di Automobili Lamborghini - ispirando i nostri clienti con una grafica che esalta le eccezionali proporzioni e l'iconico design di questo modello. Abbiamo ricreato la visione perfetta per esprimere la cultura vivace di Miami, oltre che la sua unicità".



