Ford Youth Academy, officina per giovani talenti dell'automotive

Ford Italia rinnova la sua scommessa sui giovani talenti, inaugurando la nuova stagione 2024/2025 della Ford Youth Academy, il programma di formazione dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole professionali.

Un progetto focalizzato sulla mobilità del futuro, con l'obiettivo di formare tecnici specializzati, con particolare attenzione ai veicoli elettrici.

L'iniziativa punta a creare sinergie tra scuola e mondo del lavoro, offrendo agli studenti l'opportunità di avvicinarsi concretamente al lavoro in concessionaria, o in officina, con particolare attenzione alle attività di squadra e alla gestione di nuove tecnologie. L'esperienza diretta su motori e automobili per la comprensione di tecnologie complesse, unita al supporto del team di ingegneri Ford Italia, e alla presenza in aula, arricchisce il percorso formativo.

"La Ford Youth Academy rappresenta il nostro investimento sul futuro - ha detto Fabrizio Faltoni, amministratore delegato di Ford Italia - Poter formare e inserire nel mondo del lavoro tecnici altamente specializzati ci permette di offrire ai nostri clienti un servizio ancora più puntuale ed efficiente, e questo per noi è fondamentale".

Giunta al suo quarto anno di attività, con la Ford Youth Academy oltre 100 tra studentesse e studenti, provenienti da differenti istituti, hanno completato il percorso formativo presso il Ford Campus di Roma, ricevendo un attestato di partecipazione all'iniziativa formativa, un vero e proprio passe-partout per il futuro.



