Wec: nel 2026 anche Genesis correrà tra le hypercar

Genesis, il brand di proprietà di Hyundai, ha annunciato a Dubai l'ingresso nel Wec, il mondiale endurance, con il presidente di Hyundai Motorsport Cyril Abiteboul, pronto a divenire il team principal, che ha dichiarato: "Hyundai Motorsport svolgerà un ruolo fondamentale in questo ambizioso programma. Stiamo elevando la nostra competenza nelle corse in circuito ad un livello completamente nuovo". In questo modo Genesis gareggerà nella categoria hypercar dal 2026, dopo aver compiuto i dovuti sviluppi alla GMR-001 Hypercar nel corso del 2025 con i primi due piloti ufficializzati, che rispondono ai nomi di André Lotterer, campione in carica del FIA World Endurance Championship, e 'Pipo' Derani, due volte vincitore del titolo IMSA. Per preparasi al meglio alla sfida, inoltre, il team collaborerà con IDEC SPORT per schierare una vettura nella classe LMP2 dell'European Le Mans Series per la prossima stagione.



