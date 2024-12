Ue, 'settimana prossima al via confronto con attori automotive'

"La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, ha confermato che convocheremo un dialogo strategico sul futuro dell'industria automobilistica in Europa" che sarà sotto la sua supervisione. "E, personalmente, inizierò la prossima settimana incontrando le parti interessate". Lo ha dichiarato il nuovo commissario europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikōstas, in sessione pubblica al Consiglio Ue Trasporti. Il dialogo servirà "a riunire tutte le parti interessate attorno a un tavolo per progettare soluzioni, mentre questo settore attraversa una profonda e dirompente transizione e ci assicureremo che il futuro delle auto continuerà a essere prodotto in Europa", ha precisato.

Nei primi 100 giorni della nuova Commissione sarà lanciato il Piano per l'industria pulita che "sosterrà e creerà le giuste condizioni per l'industria, in questa trasformazione", ha aggiunto.



