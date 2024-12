Salvini spiega in Ue il modello italiano di sicurezza stradale

L'Italia sostiene con convinzione la direttiva "Disqualification" che punta a uniformare alcune decisioni sul ritiro della patente di guida.

Lo ha precisato Matteo Salvini, intervenendo al Consiglio dei Trasporti dell'Ue, come informa il ministero.

Il vicepremier e ministro - fanno sapere le stesse fonti - ha colto l'occasione per ricordare che, oltre alle quattro infrazioni gravi previste dalla Commissione Ue (eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l'effetto di stupefacenti, incidente stradale mortale), l'Italia è pronta ad adottare il nuovo codice della strada che prevede una stretta severa anche sull'uso improprio dei cellulari.



