Salvini, non rivedere tempi e sanzioni su auto è suicidio

"Andare avanti" sulla transizione dell'automotive "senza rivedere tempi, modi e obiettivi è un suicidio ambientale economico, sociale, industriale, commerciale e politico. Eravamo in pochi a sostenerlo qualche anno fa, conto che diventeremo maggioranza non per negare il cambiamento climatico o per cancellare gli obiettivi finali ma per rivedere modi, tempi e sanzioni che altrimenti rischiano di vedere le città europee in enorme difficoltà con migliaia, anzi milioni, di operai e di artigiani a protestare". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in sessione pubblica al Consiglio Ue Trasporti a Bruxelles. Salvini ha anche puntualizzato che i "numeri dicono che lo scorso mandato" della Commissione Ue "ha completamente sbagliato obiettivo e stiamo rischiando di lasciare in mezzo a una strada 14 milioni di lavoratori avvantaggiando le industrie cinesi".



