Recaro Automotive Germany, intesa con l'italiana Proma Group

Proma Group ha firmato un accordo di investimento con Recaro Automotive GmbH in Germania per rilevare l'attività, avviando un periodo di transizione che consentirà la continuità operativa e il rilancio delle attività in Europa, a partire da gennaio 2025.

Il gruppo integrerà una selezione di dipendenti dei dipartimenti Vendite e Tecnologia di Recaro Automotive Germany, i quali continueranno a operare nella regione di Stoccarda, assicurando così una transizione fluida e un supporto costante alle esigenze dei clienti. A partire da gennaio saranno disponibili i sedili destinati al mercato aftermarket, mentre la produzione OEM sarà trasferita in Italia con l'avvio delle prime linee produttive.

"Il nostro investimento in Recaro Automotive rafforzerà la nostra capacità di offrire un prodotto di sedili premium, abbracciando al contempo le innovazioni più all'avanguardia nel settore automobilistico" afferma Luca Pino, ceo Proma Group che aggiunge: "Il nome Recaro è rinomato in tutto il mondo quale punto di riferimento della tecnologia industriale tedesca, e Proma Group, simbolo dell'eccellenza manifatturiera italiana, è entusiasta per il futuro e per la qualità che sarà espressa nel mercato automotive grazie all'unione di due aziende di primo livello". Le operazioni di Recaro Automotive in Nord America e Giappone continueranno a funzionare regolarmente, mantenendo gli elevati standard di prodotto e servizio che i clienti di queste regioni hanno imparato a conoscere e apprezzare.



