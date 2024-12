Kith realizza con Bmw una X1 ed una XM speciali

Ronnie Fieg, appassionato delle Bmw M, nonché fondatore, Ceo, e direttore creativo del brand di moda Kith, con l'aiuto del reparto Bmw Classic, ha reso uniche due vetture di diversa concezione: si tratta della Bmw M1 e della nuova XM.

La prima, coupé a motore centrale, costruita nel 1981, è stata ricostruita in ogni componente attingendo dallo stock originale e verniciata nella livrea Techno Violet, disponibile nel catalogo delle vernici speciali Bmw Individual.

Mentre la seconda è la sportiva a ruote alte di riferimento per la casa dell'elica e, come la M1, è stata progettata pensando alle prestazioni, e con il suo powertrain ibrido presenta un collegamento con la hypercar del brand che corre nel Wec.

Nello specifico, Kith ha progettato la XM Kith Concept con l'esclusiva vernice Frozen Techno Violet, una livrea sviluppata appositamente da Kith, che sottolinea il legame tra passato e presente. La vettura, inoltre, presenta dei cerchi in lega leggera da 23 pollici, l'emblema Kith M sul bagagliaio, ed il logo Kith che si ripete in un viola brillante sulla fiancata e nelle coppie dei fari anteriori posizionati più in basso. Anche il doppio rene è in viola acceso, per un effetto altamente scenografico.

L'abitacolo sfoggia sedili anteriori M in carbonio ed il logo Kith si ripete in diversi dettagli: dal tunnel centrale fino ai cuscini dei sedili posteriori, passando per le soglie battitacco e per i tappetini. Infine, anche l'illuminazione ambientale è in Techno Violet, per essere coerente con la tonalità di vernice utilizzata all'esterno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA