Dinamico e efficiente, i segreti dell'E-Tech Full Hybrid 200 cv

Nuovo Espace si posiziona al top del suo segmento in termini di autonomia ed emissioni di CO2, grazie al motore E-Tech Full Hybrid da 200 cv con trasmissione automatica multimode. Queste prestazioni tecniche permettono di godersi liberamente il piacere di guida, ulteriormente accentuato, in funzione delle versioni, dalla presenza delle nuove generazioni dei sistemi Multi-Sense e 4Control Advanced.

Nuovo Espace è alimentato dal motore di nuova generazione Renault E-Tech Full Hybrid. Con i suoi 200 cv, questa motorizzazione ibrida offre il miglior rapporto prestazioni/ consumi del mercato. È composta da un motore termico turbo 3 cilindri benzina da 1,2 litri e 130 cv (96 kW) con coppia di 205 Nm e da due motori elettrici: il motore elettrico principale da 50 kW, ossia 70 cv con coppia di 205 Nm, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 2 kWh/400V, che viene utilizzato per la guida elettrica; il motore elettrico secondario, anche noto come starter ad alta tensione (High-voltage Starter Generator - HSG), da 25 cv con coppia di 50 Nm, che viene utilizzato per l'avviamento del motore termico e per il cambio marce.

Con l'avviamento al 100% in modalità elettrica e il recupero energetico, che si attiva automaticamente in fase di decelerazione e frenata, la motorizzazione E-Tech Full Hybrid permette di circolare in modalità elettrica in città fino all'80% del tempo e di risparmiare fino al 40% di carburante.

Procura sensazioni di guida da "auto elettrica" senza i vincoli della ricarica.

Ricorrendo alla gestione energetica automatica, la batteria si ricarica attraverso la produzione dell'energia cinetica in fase di decelerazione e frenata. Anche il conducente può contribuirvi in base alle sue preferenze, grazie ai quattro livelli di frenata rigenerativa che possono essere selezionati tramite i paddle al volante. La funzione di guida ibrida predittiva massimizza il ricorso all'energia elettrica sul percorso. I dati della mappatura connessa, come la topografia della strada per i successivi sette chilometri, forniscono informazioni anticipate al sistema di gestione della batteria, in modo da sfruttare al massimo l'energia motrice elettrica.

È disponibile un rapporto sotto forma di istogramma che descrive nel dettaglio i consumi e la distanza percorsa in modalità 100% elettrica.

Le motorizzazioni E-Tech Full Hybrid hanno un'architettura ibrida cosiddetta "serie-parallelo". Su nuovo Espace, la trasmissione automatica multimode con innesto a denti proveniente dalla Formula 1 prevede due rapporti per il motore elettrico principale e quattro rapporti per il motore termico. I vari possibili abbinamenti di funzionamento tra i motori riducono al massimo le emissioni di CO2 in fase di utilizzo e migliorano il piacere di guida e i consumi.

La trasmissione automatica multimode seleziona automaticamente la modalità di funzionamento della motorizzazione E-Tech Full Hybrid tra le seguenti: 100% elettrica (solo il motore elettrico aziona le ruote); ibrida dinamica (il motore termico e il motore elettrico contribuiscono entrambi ad azionare le ruote); e-drive (il motore elettrico aziona le ruote, il motore termico serve per ricaricare la batteria); termico (solo il motore benzina funziona per azionare le ruote e/o ricaricare la batteria) e recupero energetico (le ruote azionano il motore elettrico che ricarica la batteria).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA