Alpine ingaggia Nina Gademan per la F1 Academy 2025

L'olandese Nina Gademan sarà un pilota del team BWT Alpine Formula One nella stagione 2025 della F1 Academy. In questo modo potrà prendere parte a tutte le gare del campionato dopo l'esperienza maturata nella tappa di Zandvoort nel 2024, quando la 21enne ha ottenuto 13 punti mediante il quarto posto maturato in gara 1 ed il decimo in gara 2.

"Sono incredibilmente orgogliosa di rappresentare il BWT Alpine Formula One Team nella stagione 2025 della F1 Academy - ha affermato la Gademan - è un sogno che si avvera".

Anche per lei, il percorso che l'ha portata ad approdare a questa serie, è iniziato dal mondo del kart, con la vittoria nel FIA Motorsport Games Karting Slalom Cup del 2019, prima di passare alle monoposto nel 2024, nella Formula 4 britannica, dove ha conquistato il suo primo podio da esordiente a Thruxton.

Quindi, per prepararsi al meglio al prossimo impegno stagionale, gareggerà nella Formula Winter Series, dal 30 gennaio al 9 marzo, con i colori del team Hitech GP.

