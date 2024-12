Aci e Sara Assicurazioni insieme per sicurezza stradale

Lunedì 9 Dicembre dalle 10 si svolgerà il Sara Safe Factor a Pescara, presso il Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci": l'incontro con gli studenti per spiegare loro che In strada e in pista vincono le regole, anche quando si corre per vincere.

Il Sara Safe Factor è un progetto educativo a sostegno della sicurezza e dell'educazione stradale dei giovani, nato dall'impegno per la sicurezza stradale di Sara Assicurazioni, compagnia assicuratrice ufficiale dell'ACI, in collaborazione con ACI Sport e l'Automobile Club di Pescara. La compagnia è stata tra le prime in Italia a firmare la Carta europea della sicurezza stradale e il progetto si inserisce all'interno di un ecosistema di iniziative a tema.

Fino ad oggi sono stati coinvolti oltre 135.000 giovani con i quali si dialoga attivamente anche sui social, grazie alla pagina Facebook dedicata all'iniziativa.

Il pilota Andrea Montermini porterà la sua testimonianza e i suoi consigli per una guida sicura e responsabile: dalla corretta posizione di guida a come si impugna il volante, a come si esegue una frenata di emergenza o si controlla una curva malriuscita, con particolare attenzione alle conseguenze della distrazione. Insieme a Montermini, per approfondire la guida sicura in bici ci sarà Emiliano Cantagallo volto noto al cicloturismo italiano, collaboratore di Sky Sport, capitano del team Giro-E Sara Assicurazioni all'interno del Giro d'Italia e responsabile del Roma Bike Park. Interverrà all'evento il presidente AC Pescara Giampiero Sartorelli che porterà l'attenzione su alcuni dati statistici sull'incidentalità stradale nel 2023 e sulle maggiori cause della stessa.



