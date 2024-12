Vw: oggi assemblea aziendale con il ministro del lavoro Heil

Dopo lo sciopero di lunedì scorso, è in programma oggi a Wolfsburg una importante assemblea aziendale per affrontare la crisi di Volkswagen. Il ceo Oliver Blume prenderà la parola davanti ai dipendenti ed è attesa anche la visita del ministro del Lavoro socialdemocratico Hubertus Heil. Il clima, nel quartier generale del colosso dell'auto tedesca, resta molto teso: il management per ora insiste sui piani di risanamento che prevedono la chiusura di almeno tre fabbriche nella Repubblica federale e tagli del 10% degli stipendi. Il consiglio di fabbrica guidato da Daniela Cavallo e il sindacato Ig Metall, che lottano per mantenere tutti gli impianti, hanno annunciato una escalation nei prossimi giorni se le posizioni non si avvicineranno.

La presidente del consiglio di fabbrica di Volkswagen Daniela Cavallo ha chiesto che i vertici di Volkswagen facciano delle concessioni entro Natale: "È nelle mani del ceo stabilire cosa succederà qui entro Natale", ha affermato a Wolfsburg, dove oggi si svolge l'assemblea aziendale sui tagli. "O andiamo verso un accordo e iniziamo a trovare seriamente compromessi, e questo vale per entrambi i lati. O, se il ceo si ostina a mantenere il punto, si va all'escalation", ha aggiunto. "Vogliamo che si arrivi entro Natale a un lieto fine", ha concluso.



