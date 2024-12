Renault Espace, il massimo della connettività con OpenR Link

Nuovo Espace abbatte le frontiere tra i servizi digitali dentro e fuori l'abitacolo, grazie al sistema multimediale OpenR Link con Google integrato. Inoltre, quest'ultimo mette a disposizione i servizi di Google, come Google Maps, Google Assistant e fino a 100 applicazioni (in funzione dei Paesi) su Google Play, proprio come uno smartphone.

Grazie a questa connettività, non c'è più bisogno di passare in officina o dal concessionario per gli aggiornamenti. Con la tecnologia FOTA (firmware over the air), il sistema operativo riceve direttamente gli aggiornamenti e la manutenzione diventa predittiva. OpenR Link, user-friendly, di semplice utilizzo e iperconnesso, semplifica la vita quotidiana a bordo, per un'esperienza intuitiva come quella che si ha con lo smartphone.L'interfaccia è anche completamente personalizzabile e resta compatibile con gli smartphone Android Auto e Apple Carplay via cavo o wireless.

Proprio come la App My Renault, che già offre un'inedita esperienza di realtà aumentata, Renault sviluppa la sua offerta di servizi connessi esclusivi, soprattutto grazie alla partnership stretta con sviluppatori e creatori di contenuti.

Dieci applicazioni uniche e appositamente progettate per gli utenti di Renault sono già disponibili con il sistema multimediale OpenR Link: Waze, Amazon Music, L'Equipe pour Renault (App francofona con contenuti per la Francia), Vivaldi, Radio Player per Renault, Kabriol, Karacal, Les Incollables for Renault, Easypark e Sybel (in funzione del Paese). Inoltre, la App My Renault per smartphone dà accesso ad una libreria di contenuti (in funzione del Paese) disponibili per nuovo Espace e permette anche di beneficiare di offerte esclusive e scaricare applicazioni sul sistema OpenR Link.

In esclusiva mondiale per Renault, la App SongPop for Renault sarà disponibile in anteprima mondiale su Nuovo Espace. Questa App di intrattenimento gratuita permette a tutti i passeggeri di giocare insieme ad un blind test musicale interattivo, dai rispettivi sedili, usando i dispositivi mobili.

Questo contenuto, ideale per i viaggi in famiglia, offre un'esperienza immersiva con l'impianto hi-fi Harman Kardon ed è il frutto della collaborazione tra Renault e lo sviluppatore di giochi Gameloft (Gruppo Vivendi).

Per la ricarica dei dispositivi mobili ce n'è per tutti. Ogni fila di sedili è dotata di due prese Usb-C a cui si aggiungono un caricabatterie a induzione e due prese da 12V, una per i passeggeri dei sedili anteriori e l'altra nel bagagliaio. Per rendere l'abitacolo più piacevole, Espace offre tante possibilità di personalizzazione divertenti e accoglienti. I settaggi Multi-Sense, attivabili tramite touchscreen o dal pulsante di accesso diretto situato sul volante, permettono di scegliere tra quattro tipi di visualizzazione, cinque widget (applicazioni o icone interattive) e otto colori per illuminare il display dell'OpenR Link. Consentono anche di cambiare l'ambient lighting "Living Lights" composto da fasci di luce Led sulla plancia e sui pannelli delle porte con scelta tra 48 colori. Per regalarsi un momento di tranquillità, l'illuminazione ha una modalità automatica che cambia il colore ogni 30 minuti in base al ciclo circadiano (ritmo biologico nelle 24 ore) e al momento della giornata (colori freddi di giorno e caldi di notte). Per un sound premium è stato previsto l'impianto hi-fi Harman Kardon disponibile in funzione delle versioni, costituito da 12 altoparlanti (una cassa centrale anteriore, 2 tweeter e 2 woofer all'anteriore e al posteriore, 2 casse surround posteriori e un subwoofer nel bagagliaio). Per gli amanti della musica, è disponibile un'esperienza sonora immersiva con scelta tra cinque programmi: Studio, Concert, Immersion, Lounge e Club.



