Duemila euro: a tanto ammonta la sanzione inflitta dalla polizia stradale di Verbania a un automobilista di cinquant'anni residente in provincia, scoperto per due volte senza la revisione del veicolo. L'uomo era già stato colto a circolare senza revisione a ottobre. Recidivo alla violazione, ha subito anche il fermo amministrativo dell'auto per novanta giorni.



