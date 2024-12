Nissan Formula E: Câmara pilota di riserva e al simulatore

Sérgio Sette Câmara sarà il pilota di riserva e al simulatore per il team Nissan di Formula E nel campionato mondiale 2024/25 che sta per iniziare.

Dopo aver corso nelle ultime quattro stagioni per le monoposto elettriche, ed aver maturato, in precedenza, diverse vittorie e podi in F2, dividerà il box con Oliver Rowland e Norman Nato, e la sua esperienza sarà importante sia per il lavoro al simulatore, che nella preparazione delle gare. Câmara contribuirà allo sviluppo della Nissan e-4ORCE 05 GEN3 Evo e il suo primo evento nel nuovo ruolo è in programma già nel prossimo fine settimana, con l'E-Prix di San Paolo, che per lui è la gara di casa.

"È sempre stato un mio obiettivo lavorare con un grande costruttore - ha dichiarato il pilota brasiliano - Nissan è cresciuta molto nella stagione 10 e farò di tutto per aiutare la squadra a mantenere questo slancio".

"Ha un grande talento e una solida esperienza nel campionato di Formula E - ha affermato Tommaso Volpe, general manager Nissan Formula E e managing director Nissan Formula E Team - e questo ci permetterà di ottenere da Sérgio il massimo contributo per la squadra già a partire dalla prima gara".

