Gruppo Volkswagen: una campagna cross-brand sull'elettrico

Avvicinare alla mobilità elettrica informando. Questo l'obiettivo della nuova campagna di comunicazione cross-brand del Gruppo Volkswagen che fornendo informazioni chiare e messaggi trasparenti in vari formati vuole sfatare i falsi miti e sconfiggere la mancata conoscenza verso il mondo dell'elettrico avvicinando il pubblico alla mobilità a batteria.

L'iniziativa comprende diversi media, dal cartaceo con un'edizione speciale di 12 pagine di "Volkswagen Magazine" distribuito come allegato a settimanali, riviste di settore e attraverso la rete di concessionari fino a una serie di mini clipvideo battezzata "Battery ABC" e prodotta da Volkswagen Group Technology e PowerCo SE presente su diversi canali social.

"Il Gruppo Volkswagen è uno dei pionieri della mobilità elettrica. Ha Brand e prodotti iconici che si aggiudicano numerosi riconoscimenti e si classificano ai primi posti nei test" ha dichiarato Sebastian Rudolph, Responsabile della Comunicazione Globale del Gruppo Volkswagen, proseguendo:"È importante continuare a spiegare i cambiamenti tecnologici e a fare chiarezza sia sui vantaggi, sia sui pregiudizi. Ciò vale in particolare per la compatibilità con l'uso quotidiano, la batteria, la facilità di ricarica e la sostenibilità. Con questa nostra iniziativa cross-brand, vogliamo dare un contributo informativo in tal senso".

Ricordiamo che il Gruppo Volkswagen negli ultimi anni ha destinato importanti investimenti in direzione della mobilità elettrica contando oggi 24 modelli 100% a batteria targati con i diversi brand del gruppo, tra cui Cupra, Porsche, Škoda, Volkswagen e Volkswagen Veicoli Commerciali.



