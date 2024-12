Fa benzina con carte clonate, denunciato nel Napoletano

Usando carte di credito clonate, ha provato a fare il "pieno" di carburante riempiendo tre taniche con più di 2.500 litri di benzina. Una manovra particolare, che ha insospettito il titolare della stazione di servizio, che prima è riuscito a mettere in fuga l'uomo e poi ha permesso che i carabinieri potessero rintracciarlo dopo la sua segnalazione.

È accaduto la scorsa notte ad Afragola: per questa ragione un uomo di 32 anni di Quarto, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato. Il 32enne era giunto al distributore alla guida di un furgoncino per riempire ben tre taniche di carburante, per complessivi 2.650 litri (pari a circa 4.200 euro). Queste manovre hanno però insospettito il titolare della stazione di servizio, che lo ha interrotto ed è riuscito a metterlo in fuga.

Il 32enne è stato bloccato poco dopo dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco - chiamati dall'imprenditore - mentre si trovava lungo via Leopardi a Volla. I militari dell'Arma hanno accompagnato l'uomo in caserma per gli accertamenti del caso e qui hanno appurato che il 32enne aveva utilizzato per il "rifornimento" due carte di credito clonate, anche se ancora "in bianco".

L'uomo, a questo punto, è stato denunciato per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, mentre le taniche di carburante, le carte di credito ed il furgone sono stati sequestrati per gli accertamenti del caso.





