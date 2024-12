DS Automobiles pronta alla decima stagione di Formula E

DS Automobiles si prepara alla sua decima stagione dell'ABB FIA Formula E World Championship sabato, in partenza il 7 dicembre a San Paolo, in Brasile. Il marchio francese è entrato per la prima volta in Formula E nella seconda stagione (a partire da ottobre 2015) per poi ottenere importanti risultati nei circuiti di tutto il mondo.

Il team ha vinto quella che era solo la sua quarta gara (nel febbraio 2016) ed è diventato presto uno dei protagonisti del campionato 100% elettrico. Nel corso di ogni stagione, gli equipaggi DS Performance, la divisione motorsport di DS Automobiles, hanno sviluppato vetture in grado di aumentare le prestazioni e l'affidabilità.

La prima vettura di seconda generazione ha poi segnato un momento decisivo nella storia di DS Automobiles conquistando un doppio titolo mondiale sia nella classifica a squadre che in quella piloti, grazie a Jean-Eric Vergne nella stagione 5.

L'impresa si ripetuta l'anno successivo con la doppietta (team e piloti) di Antonio Felix Da Costa.

Alla vigilia della sua decima stagione di Formula E, il marchio ha collezionato 121 gare e quattro titoli di campionato (di squadre e piloti), oltre a 16 vittorie, 51 podi e 24 pole position. Ora, dopo due anni di intenso lavoro, la squadra DS Performance è pronta per scendere in pista a San Paolo con la DS E-Tense FE25.

Si tratta della Gen3 Evo, all'avanguardia nella tecnologia elettrica, che sarà guidata da Jean-Eric Vergne, l'unico due volte campione di Formula E, e dal tedesco Maximilian Günther.

"Il carattere pionieristico del nostro marchio nell'elettrificazione - ha commentato Olivier François, Ceo di DS Automobiles - è perfettamente allineato con lo spirito tecnologico del campionato, rendendo il nostro impegno a lungo termine in Formula E un passo naturale".

