Cupra scende in pista nella prossima stagione di Formula E

Cupra sceglie il Campionato di Formula E come banco di prova testare le prossime tecnologie che verranno adottate sulle auto elettriche della gamma annunciando il proprio impegno dalla stagione 2024/2025 con il team Cupra Kiro, nato dalla collaborazione con Niro Race Co.

Saranno due le monoposto elettriche che, a partire dall'e-prix di São Paulo (Brasile) il prossimo 7 dicembre, scenderanno in pista guidate da due giovani talenti: il pilota inglese classe 1999 Dan Ticktum e il driver tedesco classe 2000 David Beckmann.

"L'ingresso in Kiro Race Co è un passo logico per Cupra.

Combinando il nostro know-how tecnico con quello del team, siamo pienamente preparati a competere ai massimi livelli", ha dichiarato Xavi Serra, Global Head of Racing di Cupra. "Il nostro impegno nella Formula E deriva dal nostro DNA da corsa, unito alla capacità del formato di offrirci una piattaforma competitiva per progettare il futuro delle auto stradali elettriche".

Le monoposto targate Cupra Kiro saranno basate sulla pluripremiata Porsche 99X Electric WCG3 di GEN3 EVO, la generazione "intermedia" in attesa del debutto nella stagione numero 13 (2026/2027) della quarta generazione di monoposto di Formula E, che lascerà più ai produttori più spazio di sviluppo.

Il nuovo team Cupra Kiro per l'E-prix di apertura della stagione a São Paulo presenterà una livrea speciale. Invece, la livrea ufficiale del team Cupra Kiro, che sarà utilizzata per tutta la stagione, verrà presentata a Città del Messico a gennaio, in vista della seconda gara della stagione e del primo E-Prix del 2025. La stagione proseguirà in città come Miami, Berlino, Monaco e Londra nel corso del 2025.

