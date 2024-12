Cameo, Rolls-Royce in miniatura che celebra l'artigianalità

Che si tratti di un oggetto 'cool' per un esclusivo regalo di Natale (costa 5.300 euro) o di una vera e propria opera d'arte per arricchire abitazioni e ambienti di lavoro, la nuova Rolls-Royce in miniatura - denominata Cameo - rappresenta l'essenza stessa della Casa di Goodwood.

E' infatti realizzata con gli stessi materiali (legno e alluminio lucidato) utilizzati nelle ben più costose automobili Rolls-Royce a grandezza naturale. Completa di coprimozzi Rolls-Royce autolivellanti e di una stilizzazione del suo conducente, Cameo è certamente un originale ed esclusivo oggetto da collezione sia per i proprietari delle celebri auto britanniche, ma anche per appassionati del brand e del Made in England.

Omaggio alle autovetture decappottabili costruite da Rolls-Royce fin dai suoi primi anni, la confezione di Cameo comprende una serie di pezzi singoli, altamente ingegnerizzati, progettati con cura e meticolosità per l'auto assemblaggio.

"Immaginata come una celebrazione in miniatura del design Rolls-Royce - ha commentato Yohan Benchetrit, bespoke design Rolls-Royce Motor Cars - la realizzazione di Cameo è stata una meravigliosa sfida creativa".

"La purezza e la natura astratta della forma ci hanno permesso di distillare i principi fondamentali dello stile Rolls-Royce in un pezzo scultoreo giocoso. Cameo è realizzata per affascinare e deliziare, consentendo ai nostri clienti di godere dell'impareggiabile maestria e dell'arte del marchio nelle loro case".

La carrozzeria è realizzata unendo due sezioni, una in rovere massello e l'altra in alluminio lucidato, che unite ricreano l'iconica finitura bicolore Rolls-Royce. La carrozzeria in rovere si fissa magneticamente al telaio in alluminio, emulando una fase fondamentale nel percorso di assemblaggio della Home of Rolls-Royce, nota come 'matrimonio'.

Successivamente si inseriscono gli interni meticolosamente progettati: sono costituiti da un elemento stampato in 3D e verniciato nella tonalità Grace White, la firma di Rolls-Royce.

Altri dettagli autentici includono i coprimozzi auto-posizionanti, che consentono al monogramma RR di rimanere verticale mentre le ruote girano. La Rolls-Royce in miniatura è disponibile negli showroom Rolls-Royce e nelle boutique Private Office.



