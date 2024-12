Ancora emergenza smog, bollino rosso in Emilia

Non si allenta, in Emilia, l'emergenza smog, che prosegue con misure da bollino rosso sulle province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Le limitazioni ulteriori, che impattano in particolare sui veicoli in circolazione compresi gli Euro 5 nei comuni con oltre 30mila abitanti e sugli impianti di riscaldamento, resteranno ancora in vigore almeno fino a venerdì, quando ci sarà una nuova rilevazione. Bollino verde, invece, nel resto dell'Emilia-Romagna dove restano in vigore solo le misure ordinarie.



