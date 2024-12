Stellantis, partiti in pressing su Elkann per il confronto in parlamento

Doccia scozzese del governo su Elkann. Il ministro delle Imprese Urso apre al piano di Stellantis dopo la telefonata di ieri con il presidente. 'Sono emerse le condizioni per essere fiduciosi di poter condividere un piano Italia che vede il nostro Paese al centro dello sviluppo dell'auto europea.



Anche Stellantis ora condivide la necessità di rivedere la decarbonizzazione', dice Urso. All'attacco il ministro dei Trasporti Salvini, secondo cui 'il problema di Stellantis è la proprietà' e Elkann 'dovrebbe venire in Parlamento con un assegno che ricordi quanti miliardi di denaro pubblico questa azienda ha incassato negli anni'. Per il ministro degli Esteri Tajani, 'Stellantis ha il dovere morale di operare in Italia' e 'anche l'Ue deve fare la sua parte e cambiare le regole sull'auto'. Al presidente della commissione della Camera Gusmeroli che l'ha invitato formalmente a riferire, Elkann ha detto al telefono che attende la chiusura del tavolo al ministero.

Stellantis smentisce cifre sulla buonuscita di Tavares

Stellantis "smentisce le cifre riportate dai media sui termini finanziari delle dimissioni di Carlos Tavares, che sono molto imprecise e lontanissime dalla realtà". Stellantis afferma che "non divulga i dettagli delle dimissioni dei propri dipendenti, dirigenti compresi, se non nei casi previsti dalla legge nel rispetto della loro privacy, mentre è tenuta a rendere nota la retribuzione dei propri amministratori delegati nella relazione annuale sulle retribuzioni della società".

Opposizioni,ora Meloni riferisca in Parlamento

Pd, M5s, Avs e Azione hanno chiesto in Aula un'informativa urgente alla premier Giorgia Meloni su Stellantis dopo le dimissioni di Carlos Tavares. Per prima è intervenuta Chiara Appendino (M5s) sottolineando che Tavares "non ci mancherà" e "cadrà in piedi. E' indecente, come si legge, che abbia una buona uscita da 100 milioni di euro, mentre migliaia di lavoratori faticano ad arrivare a fine mese - ha aggiunto -. Sa quanti anni ci metterebbe un operaio di Stellantis con uno stipendio medio a guadagnare 100 milioni? 4mila anni! Le pare normale? A me no".

Urso: 'Dopo il colloquio con Elkann siamo fiduciosi sul ruolo dell'Italia'

"Nel colloquio con John Elkann sono emerse le condizioni per essere fiduciosi di poter condividere un piano Italia che vede il nostro Paese al centro dello sviluppo dell'auto europea", ha dett il ministro Adolfo Urso all'indomani dell'incontro in India con il patron di Stellantis. "Adesso anche Stellantis condivide la necessità di rivedere il percorso di decarbonizzazione", ha aggiunto Urso.

Gusmeroli a Elkann: 'Venga a discutere il piano e i posti di lavoro'

Le chiedo "ancora una volta di partecipare ad un'audizione congiunta dinnanzi alle Commissioni parlamentari di Camera e Senato per discutere in Parlamento del piano industriale del gruppo Stellantis, della continuità produttiva e del mantenimento dei posti di lavoro nel nostro Paese". E' quanto recita la lettera inviata a John Elkann dal presidente della Commissione Attività Produttive della Camera Alberto Gusmeroli. Gusmeroli rimarca "la volontà di tutte le forze politiche di conoscere la visione strategica del socio di riferimento di Stellantis" e "l'esigenza di proseguire in Parlamento un dialogo positivo".

"Tali riflessioni - scrive Gusmeroli (Lega) nel documento inviato ieri - assumono ancor più rilievo alla luce delle recenti notizie di stampa relative alle dimissioni dell'amministratore delegato, Carlos Tavares, e all'istituzione di un nuovo comitato esecutivo da lei presieduto per completare il processo di nomina del nuovo Ceo e garantire 'la puntuale attuazione della strategia della società nell'interesse di lungo termine di Stellantis e di tutti i suoi stakeholders'".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA