Peugeot corre in Italia dal 1897

Peugeot è presente nelle competizioni in Italia dal lontano 17 luglio 1897, quando è andata in scena la prima gara automobilistica tricolore, la Torino - Asti - Alessandria - Torino, successivamente le vetture della casa del leone corsero a Verona nel 1899 e, nel 1901, il Giro d'Italia, snodato sul percorso che attraversa Torino, Genova, La Spezia e Roma. Più avanti, nel 1907 disputarono la Coppa della Lombardia e, nel 1908, con Boillot arrivò il successo di classe alla Targa Florio.

Nel dopoguerra, Peugeot si aggiudicò con una doppietta la Coppa delle Alpi del 1925, corse nella prima edizione della Mille Miglia, nel 1927, e prese parte a quelle del 1952 e 1953, dove la 203 berlina condotta da Gino Munaron conquistò il successo nella classe Turismo Internazionale 1300cc.

Negli anni 70 gli sforzi sportivi Peugeot in Italia si rivolgono al rally, e nel 1979 la 104 ZS 1.1 Gr.1 preparata da Facetti, partecipa ad otto gare con del Zoppo navigato da Ergi Bartolich, arrivando sette volte al traguardo, sempre primo di classe. Quindi, nel 1980 venne organizzato il primo Trofeo Peugeot Rally, che si correva con le 104 preparate Gr.1. In seguito, nel 1984, Peugeot Italia affidò una 205 GTI 1600 Gr A preparata da Conrero all'equipaggio femminile composto da Pierangela Riva e Chantal Galli, che trionfò nel Campionato Italiano Femminile. Nello stesso anno la Peugeot 205 Turbo 16 colse il successo al rally di Sanremo e conquistò il mondiale Gr. B nei due anni seguenti, fino alla cancellazione della categoria.

Negli anni '90 Peugeot fece incetta di successi iniziando con quelli della 309 vittoriosa nel Campionato Italiano Nazionale Rally condotta da Angelo Medeghini, nel Campionato Italiano Juniores Rally, guidata da Gabriele Sartori, e nel Campionato Italiano Rally 2 litri Femminile con la coppia Cavenaghi-Fatichi.

Si apre quindi, nel 1996, il dominio nel Campionato Italiano 2 Litri Rally di Renato Travaglia, con la 306 S16, che si ripete fino 2000. Si arriva così agli anni delle vittorie della Peugeot 206 WRC, con l'equipaggio Travaglia-Zanella e della Peugeot 207 S2000, vincitrici al Sanremo nel 2007, 2009, 2010, 2011 e 2013.

Infine, Paolo Andreucci nel 2015 iniziò a vincere il rally ligure al volante della Peugeot 208 T16 ripetendosi per quattro volte di fila fino al 2018.

