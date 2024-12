Le scelte francesi di Tavares e i modelli in arrivo

Nuovi modelli in arrivo che puntano sull'elettrico e che, vista la difficoltà che incontra il settore, saranno realizzati anche con motorizzazione ibrida. Arriverà a breve la Grande Panda e poi un modello crossover Fiat che potrebbe essere chiamato Multipla.

Si ipotizza anche l'arrivo di una versione big della 600 ma solo tra due anni. Mentre sarebbe programmato per il 2027 il debutto della nuova generazione di Fiat 500e. Sono questi i modelli con il marchio Fiat attesi nel prossimo futuro del gruppo Stellantis che che durante la gestione Tavares ha rinnovato molti modelli, anche se in alcuni casi ha utilizzato la stessa piattaforma nata per le vetture francesi anche per automobili degli altri marchi, ovviamente con stili e motorizzazioni diverse.



LE NOVITA' IN ARRIVO PER FIAT: Il modello più atteso nella gamma delle prossime Fiat è la nuova generazione della Panda, denominata Grande Panda. Nasce su piattaforma Smart Car come la recente Citroen e-C3. E' già ordinabile anche in versione ibrida. Successivamente la gamma Fiat si allargherà con un crossover a cavallo tra il segmento B e il segmento C del mercato. Potrebbe chiamarsi Multipla e avrà legami stretti con la Citroen C3 Aircross. Nel 2026 non è confermato poi il lancio di una versione XXL della 600, elettrica ed ibrida, così da colmare spazi vuoti lasciati dallo stop a 500X e 500L. Infine nel 2027 debutterà la nuova generazione di Fiat 500e, sostanzialmente diversa dal modello attuale, sempre su piattaforma Smart Car per essere più efficiente, tecnologica e con maggiore autonomia.



IL PROGETTO DI TAVARES: nella conferenza del 19 gennaio 2021 Tavares annunciò la sua volontà di realizzare 5 miliardi di euro di sinergie, in particolare attraverso investimenti condivisi e l'impiego in comune di motori e di piattaforme. Ma è in quella occasione che Tavares 'svela' il suo pensiero sullo sviluppo di Fiat. Fa l'esempio concreto della Opel Corsa, sviluppata in tempi record sulla base della 208. E che vende molto bene. E spiega che "le ricette Psa saranno utilizzate per Fiat".



LE PIATTAFORME PER PIU' MODELLI: Forte della bontà del progetto per le architetture CMP e EMP2 cioè di due piattaforme multipropulsione che Psa aveva adottato anche per i veicoli commerciali, Tavares sterza però drasticamente sulla gamma motori e architetture ex Psa. Ad esempio sulla famiglia delle piattaforme Smart che comprendono anche quella della C3 vengono realizzate, anche se con struttura modificata, i modelli della Alfa Junior, della Lancia Ypsilon, della Peugeot 208. Con questa strategia vengono messe da parte soluzioni esistenti in Fca (come Giorgio usata da Alfa e Maserati) a favore del made in France. E si azzerano i progetti di Marchionne, obbligando Stellantis a importanti indennizzi dei fornitori già impegnati.



I NUOVI MODELLI: Questa politica, osservano gli analisi, ha via via rafforzato i brand francesi (Citroen, Peugeot e DS) e tedeschi (Opel) obbligando a dismettere modelli italiani di successo. Negli ultimi anni, inoltre, Tavares aveva avviato una fase due del cambiamento realizzando nuove Fiat, Alfa e Lancia su piattaforme 100% di origine francese. I dati numerici dei modelli lanciati durante la guida di Tavares lo sintetizzano: 7 Citroen, 8 Opel, 5 Peugeot, 4 Ds, 5 Fiat, 6 Jeep, 3 Alfa, 1 Lancia.

