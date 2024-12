Fiat Professional presente alla Fiera dell'artigianato

Al fianco degli artigiani per soddisfare le esigenze di mobilità. È questo l'obiettivo di Fiat Professional che ha deciso di essere presente alla Fiera dell'Artigianato 2024, un evento internazionale che ogni anno richiama oltre un milione di visitatori in programma dal 30 novembre all'8 dicembre presso Fiera Milano Rho-Pero.

Fiat Professional partecipa all'evento con due aree espositive nelle quali sono in mostra i tre modelli iconici del marchio: Doblò, Scudo e Ducato. All'interno del padiglione 4 sono esposti e-Doblò CH1 dotato di un elettromotore da 100 kW (136 cv) alimentato da una batteria da 50 kWh che garantisce un'autonomia fino a 280 km (ciclo di omologazione Wltp) e Scudo in allestimento coibentato con motore benzina 1.5 litri da 120 cv; mentre nel corridoio esterno tra i padiglioni è ospitato e-Ducato 35Q LH2 con motore elettrico da 200 kW (270 cv) batteria da 110 kWh che garantisce fino a 420 km (ciclo di omologazione Wltp).

La scelta di esporre sia modelli termici (Scudo) sia elettrici (Doblò e Ducato) evidenzia la possibilità di scelta per i clienti Fiat Professional sottolineando che l'elettrico nel mondo professionale è già presente. La volumetria di carico tra le versioni termiche ed elettriche non viene intaccata come anche gli allestimenti degli interni sono disponibili per entrambe le versioni in base all'utilizzo del cliente.

Nei primi undici mesi del 2024 Fiat Professional registrato risultati commerciali che hanno confermato la propria posizione di rilievo in Italia con una quota di mercato del 23,8%. Una forte presenza che si riflette nei risultati raggiunti dai modelli Ducato, prodotto ad Atessa (in Abruzzo) e bestseller in Italia con il 24,3% nel segmento dei furgoni di grandi dimensioni, Doblò che occupa la prima posizione nel suo segmento con 26%, e Scudo, in seconda posizione e con una quota del 19,2%. .



