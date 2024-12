Bmw M2 AC Schnitzer, tuning in divisa dal fine educativo

Per l'ottava volta AC Schnitzer propone un'elaborazione consapevole in occasione della campagna "TUNE IT! SAFE!", che promuove un tuning sicuro effettuato rispettando i criteri di omologazione. Nello specifico, l'azienda tedesca ha realizzato una BMW M2 della polizia rispettosa delle normative, con tanto di garanzia sui vari componenti adottati, ma decisamente più potente del modello da cui deriva, visto che arriva ad erogare 560 CV e 650 Nm di coppia massima. Per enfatizzare il sound, inoltre, sfrutta un impianto di scarico dedicato. Il pacchetto aerodinamico che culmina con l'ala posteriore, aggiunge maggiore deportanza rispetto al modello di serie: solo lo splitter anteriore la incrementa di 60 kg, mentre lo spoiler posteriore aggiunge altri 80 kg. Anche l'agilità è stata migliorata attraverso nuovi cerchi, rispettivamente da 20 e 21 pollici, all'anteriore ed al posteriore, che calzano coperture Hankook Ventur S1 evo 3, e da nuove sospensioni che abbassano l'assetto da 25 a 35 mm.





Nell'abitacolo spiccano le palette del cambio più grandi, la pedaliera sportiva, e non manca la paletta d'ordinanza.

Ovviamente, anche all'esterno sono presenti i tratti distintivi delle auto di Polizia, come la livrea specifica ed i lampeggianti.

Solo che questa è una vettura delle forze dell'ordine speciale, realizzata per un fine educativo, e che è stata testata al Nürburgring e sulle strade pubbliche per essere sempre pronta all'azione.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA