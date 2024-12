All'asta la Rolls-Royce 'Jules' della Parigi-Dakar 1981

E' all'asta da Aguttes la Rolls-Royce che ha partecipato alla Parigi Dakar nel 1981.

L'esemplare, chiamato 'Jules' dopo la sponsorizzazione della casa di moda francese Christian Dior, ha gareggiato mantenendo il tredicesimo posto fino ad un incidente a metà gara che ne ha danneggiato lo sterzo, non impedendole però di arrivare fino al traguardo.





Il prototipo di Rolls-Royce 4x4 Jules è una vera vettura da rally, costruita su misura e basata su una Rolls-Royce Corniche.

Scesa sul tracciato del celebra rally nel 1981, ha una carrozzeria in fibra di vetro, un telaio Toyota Land Cruiser e sotto al cofano un motore Corvette V8 da 5,7 litri.

Sponsorizzato da Christian Dior per promuovere la sua colonia Jules, il veicolo è caratterizzato da numerose grafiche sulla carrozzeria e ha saputo mantenere un buon piazzamento in gara prima di essere squalificato a causa del sistema di sterzo danneggiato.

La Jules ha però terminato la gara, ottenendo una notevole attenzione mediatica e consolidando il suo status di leggendario concorrente del Rally Parigi-Dakar. La vettura è ora offerta all'asta da Aguttes, con un valore stimato tra 421000 e 842000 dollari.



