Renault Espace, con il 4Control Advanced per la massima agilità

Su nuovo Espace, il veicolo più lungo della gamma Renault, 4Control Advanced è uno strumento di fondamentale importanza per la maneggevolezza, l'agilità e la dinamicità.

Grazie al sistema delle 4 ruote sterzanti, disponibile di serie negli allestimenti Iconic ed Esprit Alpine, il conducente ottiene vantaggi sia dal punto di vista del piacere di guida, ma anche della sicurezza, con la possibilità di migliorare raggio di sterzata, grazie al retrotreno multilink.

In curva e nei cambi di direzione, il comportamento del veicolo è, al tempo stesso, rassicurante e dinamico, grazie al maggior controllo del rollio. Con 4Control, lo sterzo variabile del retrotreno consente il posizionamento ottimale delle quattro ruote sulle strade irregolari e sconnesse. Per un'inedita stabilità, l'aggiunta di un attuatore dello sterzo permette, ad alta velocità o in curva a più di 50 km/h, di effettuare una micro-sterzata delle ruote posteriori nello stesso senso di quelle anteriori (fino a un grado), oppure, a bassa velocità, di girare le ruote posteriori nel senso opposto fino a 5 gradi, per ottenere un'incomparabile agilità, soprattutto in città. Con quest'aumento dell'angolo (3,5° rispetto alla generazione precedente), il diametro di sterzata tra marciapiedi è di soli 10,4 metri (paragonabile a quello di Renault Clio) con 4Control Advanced rispetto a 11,6 metri con due ruote sterzanti. Su nuovo Espace, i settaggi Multi-Sense permettono di modificare le sensazioni di guida (fermezza dello sterzo, reattività del motore e agilità del telaio), il colore della luce nell'abitacolo e il driver display in quattro modalità: Eco, Sport, Confort e Perso (personalizzato).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA