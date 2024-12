L'Audi SQ8 con ABT arriva a quota 700 CV

L'Audi SQ8 è la sportiva a ruote alte di riferimento per la casa di Ingolstadt, ma ABT, come da tradizione, propone un'elaborazione per renderla ancora più affilata. Infatti, oltre ad offrire una mise ancora più atletica e muscolosa della vettura dei quattro anelli, ha lavorato sul propulsore aggiornando diverse componenti tra cui l'intercooler, per ottenere 100 CV in più rispetto al modello di serie. Con la cura dello specialista tedesco, la SQ8 eroga 700 CV ed 870 Nm di coppia massima.



Questo pacchetto, dal costo di 34.900 euro, per il mercato tedesco, annovera anche delle sospensioni specifiche, dei cerchi da 23 pollici, che calzano pneumatici dalla misura 285/35, un nuovo spoiler anteriore, uno spoiler posteriore di nuova concezione, e delle minigonne rivisitate. Non mancano terminali di scarico di colore nero, che fanno pandant con i cerchi.

Mentre l'abitacolo presenta il comando del cambio in fibra di carbonio con logo ABT, lo stesso che ritroviamo alla base del volante e sul pulsante d'avviamento della vettura.

