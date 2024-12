Ferrari conquista 5 titoli nel GT World Challenge a Jeddah

Si conclude nel migliore dei modi il GT World Challenge Europe per la Ferrari 296 GT3 sul circuito di Jeddah. Infatti, con un terzo posto conquistato a seguito delle 6 ore di gara, Alessandro Pier Guidi e Alessio Rovera conquistano il titolo piloti terminando al vertice della classifica assoluta il campionato endurance con la vettura numero 51, beneficiando anche del contributo di Davide Rigon, assente a Monza. AF Corse - Francorchamps Motors, inoltre, si aggiudicano il campionato nella categoria più prestigiosa, quella riservata ai team, grazie ai 3 podi maturati nelle 5 gare disputate, ed arrivati, rispettivamente, alla 24 Ore di Spa-Francorchamps, alla 3 Ore di Monza ed in Arabia Saudita. Per la casa di Maranello arriva anche il titolo piloti e team nella classe Bronze del GT World Challenge con la vettura numero 93 di Sky Tempesta Racing, condotta in gara da Christopher Froggatt, Jonathan Hui ed Eddie Cheever, con gli ultimi due che hanno conquistato anche il titolo combinato nella classe Bronze, grazie alla Sprint Cup. Da quando è scesa in pista per gareggiare nel mese di gennaio 2023, la 296 GT3 ha conquistato, in totale, 8 i titoli team e 12 piloti, tra cui, nel 2024, i successi nel Campionato Italiano GT Endurance di Fisichella-A.

Leclerc-Mosca e della Scuderia Baldini, e quello nella graduatoria Piloti di Balzan e Kurzejewski nella Le Mans Cup.

Per festeggiare la scia di successi della "rossa" a ruote coperte, nel mese in corso ci saranno, a Maranello, le celebrazioni di rito durante l'Endurance Award Ceremony.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA