F1: Ocon salta l'ultimo GP, Alpine lo sostituisce con Doohan

Esteban Ocon, in partenza per il team americano Haas, è stato allontanato dall'Alpine e sarà sostituito dall'australiano Jack Doohan per l'ultimo Gran Premio di F1 della stagione, il prossimo fine settimana, ad Abu Dhabi. "Alpine annuncia la partecipazione del suo pilota di riserva Jack Doohan al Gran Premio di Abu Dhabi 2024 al posto di Esteban Ocon. Questo cambiamento libera Esteban di guidare per la Haas durante i test post-stagione ad Abu Dhabi", ha scritto il team franco-britannico in un comunicato. "Già annunciato come pilota ufficiale al fianco di Pierre Gasly per la stagione 2025, Jack Doohan correrà con la n.61, il suo numero di riserva registrato, e prenderà parte anche ai test di fine stagione del team sul circuito di Yas Marina a Abu Dhabi", afferma Alpine. E' così arrivata l'ufficialità di una voce circolata nella tarda serata di ieri nel paddock del Qatar, quando il direttore del team, Oliver Oakes, aveva confermato che le parti erano in trattative per una partenza anticipata del 28enne pilota francese.



