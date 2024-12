Analisti, uscita di Tavares da Stellantis inattesa e negativa

La notizia dell'uscita di Carlos Tavares da Stellantis "è molto negativa e del tutto inaspettata". Così l'analista di Banca Akros spiega la reazione del mercato all'indomani delle dimissioni del ceo del gruppo automobilistico col titolo in caduta in Borsa.

Se è chiaro che Tavares abbia commesso errori nella gestione del mercato statunitense la domanda che circola è se le azioni correttive messe in campo dall'ormai ex ceo di Stellantis potesse dare almeno qualcuno dei risultati sperati in un contesto il cui la comunità finanziaria si fidava ancora di lui e della sua capacità di gestire l'attuale situazione "difficile e specifica dell'azienda". Dato che Tavares è stato il protagonista della fusione tra Fca e Psa e della nascita di Stellantis a quattro anni di distanza "le sue dimissioni hanno chiaramente un'importanza simbolica con con conseguenze difficilmente prevedibili e stimabili", sottolinea Banca Akros.

Per Morgan Stanley c'è da chiedersi se l'uscita di scena possa preannunciare una nuova direzione strategica, creando incertezza per gli investitori fino alla nomina di un nuovo amministratore delegato.

Secondo Jefferies la notizia non è del tutto una sorpresa ma lascia l'azienda senza un ceo in un momento in cui è necessario prendere una serie di "decisioni critiche". Tavares era pronto a dare un contributo per risollevare i risultati prima della sua uscita dal 2026 ma è probabile che il consiglio di amministrazione abbia disapprovato le sue proposte o il suo stile di gestione, conclude l'analista.

L'uscita di un ceo e di un cfo in un periodo così breve non ha precedenti, rileva Jp Morgan, e rappresenta una "sfida" per gli investitori. Per quanto John Elkann abbia una buona esperienza in diversi gruppi industriali, il che fornisce una "solida base" per il momento, è improbabile prevedere un miglioramento significativo degli utili nel 2025, fino a quando la squadra al vertice non verrà ripristinata.



