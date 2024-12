F1: accordo Ocon-Alpine, pilota potrebbe andar via prima

Il francese Esteban Ocon e la Alpine stanno negoziando una separazione anticipata prima dell'ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi, ha detto domenica il capo della scuderia Oliver Oakes. "C'è stata una discussione, non c'è ancora una risposta definitiva ma ne abbiamo parlato. È un po' complicato. Ovviamente lui vorrebbe anche essere lasciato libero prima. Penso che sia una cosa da tutti", ha detto il britannico alla stampa dopo il Gran Premio del Qatar.

In partenza per la Haas, Ocon lascerebbe il suo volante all'australiano Jack Doohan che gli succederà nel 2025; in tal modo potrà partecipare ai test di fine stagione nella monoposto della scuderia americana il giorno dopo il GP di Abu Dhabi.

"Si può dire che sarebbe una buona cosa far iniziare Jack prima e che per Esteban sarebbe bene passare a qualcos'altro prima. Penso che vada bene per tutti. La discussione è del tutto naturale. Onestamente, Esteban ha avuto un ruolo importante in questa squadra e, da entrambe le parti, sembra giusto", ha aggiunto Oakes.

Poco prima, Ocon aveva già lasciato il dubbio sulla sua partecipazione al Gran Premio di Abu Dhabi ringraziando in modo deciso i suoi meccanici e ingegneri dopo la sua partenza precoce al GP del Qatar. "Non c'è molto da dire su questa gara... Vorrei ringraziare i meccanici, gli ingegneri per tutti i loro sforzi per questa gara ma anche per il resto dell'anno. Era importante per me perché nei momenti difficili abbiamo continuato a spingere e volevo ringraziarli per questo", ha detto il pilota ventottenne ai microfoni di Canal+.

Arrivato nel 2020 nella scuderia Alpine, allora chiamata Renault, Ocon ha disputato 106 Gran Premi e conquistato quattro podi, tra cui una vittoria, l'unica della sua carriera in F1, in Ungheria nel 2021. Questa stagione, si posiziona al 14o posto nella classifica dei piloti, grazie in particolare al suo secondo posto inaspettato sotto il diluvio al GP del Brasile all'inizio di novembre.



