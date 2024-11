"Sono salito, per influenzarvi su il CyberTruck dell'amico (di Giorgia) Elon Musk!". Vasco Rossi commenta così il veicolo atipico prodotto dall'azienda di proprietà del multimilionario americano, in un post su Instagram corredato da diverse fotografie che lo vedono al volante dell'avveniristico mezzo di trasporto promiscuo, dopo il post dei giorni scorsi in cui a Los Angeles si era filmato a bordo di un taxi a guida autonoma di Waymo, ex società di Google.

Video Vasco Rossi ironico influencer, sul 'CyberTruck' di Musk



"In pratica - continua il 'Kom' ironicamente - è un piccolo camioncino quattro posti con un grande bancale dietro per caricare casse di olive, pere cotte, moto d'acqua... tronchi d'albero o fucili mitragliatori". Seguono diverse emoticon e gli hashtag nowar, noglobal, nonseiquellacheeri e meloni. Come spesso accade, il suo post ha ricevuto molti 'like' e commenti.



