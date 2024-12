Compleanno Maserati, una serie limitata per i 110 anni di storia

Un week end (oggi e domani 1 dicembre) per immergersi nell'essenza del mondo Maserati e festeggiare i 110 anni di storia, 110 anni che hanno reso iconico il marchio del Tridente, sinonimo di lusso e performance. E' la Tridente Experience, una due giorni voluta da Maserati per celebrare l'anniversario insieme ai suoi ospiti ed ai clienti più appassionati.

Ad accogliere i partecipanti nella storica sede di viale Ciro Menotti a Modena c'è stata la rivelazione della Maserati GranTurismo '110 Anniversario'. Questa serie limitata, disponibile in due configurazioni da 55 esemplari ognuna - la prima in color Rame Folgore e l'altra Blu Inchiostro - è nata proprio per celebrare l'anniversario del marchio. Un modello capace di coniugare prestazioni sportive con il comfort adatto alle lunghe percorrenze e il lusso, oltre a proiettarsi nel futuro, adottando per la prima volta nella storia di Maserati una propulsione 100% elettrica con la versione Folgore. Questa mattina, alla presentazione delle iniziative, erano presenti Santo Ficili, ceo di Maserati, Giovanni Perosino, chief marketing officer Maserati, Elisa Weltert, general manager di Maserati per i mercati Italia, Spagna, Portogallo e Israele, e Luca Parasacco, head of Maserati Europe.

Il viaggio della Tridente Experience proseguirà in Piazza Roma tra momenti istituzionale e visite culturali, per terminare in serata a Casa Maria Luigia di Massimo Bottura dove si svolgerà una cena di gala. La seconda giornata dell'evento vedrà sfilare, tra modelli attuali e storici, 110 Maserati, che da viale Ciro Menotti raggiungeranno l'Autodromo di Modena. Qui sarà possibile testare le prestazioni delle vetture con la gimkana di GranTurismo e Grecale Folgore. Infine, per scoprire le prestazioni su strada, i partecipanti potranno guidare le vetture della gamma sulle colline modenesi.

"Il nostro cuore pulsante è e rimane a Modena - ha detto Ficili - questa terra è il cuore pulsante di un marchio straordinario, il più longevo di tutta la Motor Valley italiana.

La Tridente Experience avvicina ancora una volta la città a Maserati, rafforzandone il legame e raccontandone le eccellenze grazie alla presenza delle più belle ed iconiche vetture del nostro brand".



