Al via rimozione carcasse auto abbandonate a Fiumicino

Cambio di passo per la rimozione delle numerose carcasse di auto abbandonate nel territorio comunale di Fiumicino, diverse delle quali diventate nel tempo ricettacolo dell'abbandono indiscriminato di rifiuti. Negli ultimi giorni ne sono state prelevate quattro: una a Parco Leonardo e tre a Isola Sacra, in via Portunno, via Tessitore e via Val Lagarina. La prossima settimana si proseguirà nel nord del Comune. Sarà la ditta "Pronto strade Srl", società che ha vinto l'appalto per il servizio di pulizia delle strade post incidente, ad effettuare le rimozioni dei veicoli abbandonati a costo zero per l'amministrazione comunale. "Abbiamo da rimuovere alcuni veicoli - dichiara la comandante della Polizia locale, Daniela Carola - partendo da quelli che versano in situazioni peggiori e contiamo di bonificare la città in pochi mesi. Abbandonare su strade pubbliche i veicoli è, oltre che un illecito che comporta sanzioni, un grave atto di inciviltà. A tal proposito saranno infatti multati proprietari dei mezzi rimossi".



