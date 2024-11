X-ble Shoulder è robot indossabile firmato Hyundai e Kia

Si chiama 'X-ble Shoulder' il robot indomabile presentato da Hyundai e Kia come sostegno per il lavoro industriale e sviluppato dal Robotics LAB delle due aziende. Questo dispositivo, indossato, può aumentare l'efficienza dei lavoratori e ridurre le lesioni muscoloscheletriche in cui possono incorrere.

L'X-ble Shoulder è stato svelato durante il Wearable Robot Tech Day, tenutosi presso lo Hyundai Motorstudio di Goyang, vicino a Seoul. Il marchio X-ble nasce dalla combinazione di 'X', che simboleggia il potenziale infinito, e 'able', che indica che tutto può essere realizzato.

L'X-ble Shoulder è il primo prodotto della linea X-ble e quando utilizzato può ridurre lo sforzo dei muscoli delle braccia e il carico sul sistema muscoloscheletrico degli arti superiori. Hyundai e Kia prevedono che l'X-ble Shoulder troverà applicazione in vari settori oltre l'automotive, tra cui edilizia, cantieristica navale, aviazione e agricoltura.

Dopo il lancio sul mercato interno, le aziende pianificano di espandere gradualmente le vendite anche nei mercati esteri.

Oltre all'X-ble Shoulder, Hyundai e Kia intendono sviluppare un robot indossabile industriale chiamato 'X-ble Waist' per supportare la schiena durante il sollevamento di carichi pesanti, oltre a un robot medico indossabile 'X-ble MEX' per la riabilitazione delle persone con disabilità motorie.

"L'X-ble Shoulder è un robot indossabile che sfrutta le capacità tecniche del Robotics LAB e implementa i feedback degli utenti reali - ha dichiarato Dong Jin Hyun, vice presidente e head of Robotics LAB di Hyundai e Kia - e in futuro, il nostro obiettivo è espandere la disponibilità dei robot indossabili, creando prodotti che supportino in modo naturale gli utenti per migliorare la loro vita quotidiana.



