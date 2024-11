Ubriachi al volante, Polstrada Alessandria ritira 7 patenti

Sette patenti ritirate per la successiva sospensione, 75 punti decurtati e diverse sanzioni amministrative. E' il bilancio dei controlli della Polizia Stradale di Acqui Terme e Tortona (Alessandria) per contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Uno dei conducenti è stato trovato con un tasso alcolico nel sangue 3 volte oltre la soglia consentita e, quindi, è scattato il sequestro della vettura per la confisca; per gli altri, valori tra 0,8 e 1,5 grammi/litro.

Tutti sono stati denunciati. I risultati operativi dello scorso fine settimana sono stati resi noti oggi in un comunicato della Questura. Complessivamente sono state identificate 62 persone tra conducenti e passeggeri e ispezionati 31 veicoli. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA