Strada verso la transizione, focus all'assemblea pubblica Anfia

"Ritrovare la strada. Insieme per affrontare la transizione": è questo il tema dell'assemblea pubblica di Anfia, associazione nazionale filiera industria automobilistica, in programma mercoledì 11 dicembre a Palazzo Brancaccio a Roma.

L'iniziativa, che rappresenta un momento di confronto tra associati e stakeholder per fare il punto sulle attività associative e sui temi centrali nel dibattito relativo all'evoluzione del settore, sarà inoltre l'occasione per mostrare l'unità di intenti che lega la filiera italiana e quella europea, così come costruttori e componentisti.

L'incontro vuole anche invitare tutte le aziende ad essere reattive e proattive di fronte alla transizione energetica, puntando sull'innovazione per stare al passo con la rivoluzione della mobilità nel contesto competitivo globale.

Ad aprire i lavori, la relazione del presidente Anfia, Roberto Vavassori, seguita dall'intervento di Dario Duse, Partner & Managing Director, Emea leader Automotive and Industrial di AlixPartners, che presenterà i risultati dell'analisi settoriale "Piano per la competitività del settore automotive italiano" condotta in collaborazione con Anfia e frutto dei lavori del Tavolo Sviluppo Automotive insediato al Mimit. Nel corso dell'assemblea è prevista anche una tavola rotonda in cui a confrontarsi sulle strategie e le politiche per il settore automotive a livello europeo saranno, oltre al numero uno di Anfia, Marco Stella, vice presidente Anfia e vice presidente Clepa, Mathias Zink, presidente Clepa e ceo Powertrain e Chassis - Schaeffler AG, François Provost, chief Procurement, Partnerships and Public Affairs officer - Renault Group. A chiudere i lavori della giornata l'intervento del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.



